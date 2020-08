Santa Casa de Resende recebe novo aparelho de exames radiológicos

Bomba injetora para procedimentos de tomografia computadorizada por contraste já foi instalada e auxiliará no acompanhamento dos exames

Na contramão das unidades semelhantes do país, desde 2017 a Nova Santa Casa de Misericórdia de Resende vem passando por uma verdadeira transformação e se consolidando como uma referência no atendimento público. Entre tantas novidades, nesta semana uma bomba injetora para procedimentos de tomografia computadorizada por contraste chegou à unidade e passará a reforçar o corpo de equipamentos.

Para deixar mais clara a importância do equipamento, que envolve tecnologia avançada, a chegada afeta diretamente a qualidade dos exames radiológicos feitos na unidade. Através da bomba, o técnico poderá acompanhar os exames do início ao fim do processo, finalizando-o com uma noção mais aprofundada da condição do paciente.

Em termos técnicos, o aparelho possui um filtro de partículas integrado e válvulas de retenção e monitoramento de pressão do sistema. Quando acionado, um contraste é injetado no paciente ao mesmo tempo em que o exame radiológico é realizado. Com isso, o recurso confere aos profissionais da saúde mais detalhes sobre o resultado do exame.

– Sem dúvidas é um aparelho que dá mais segurança ao paciente e atribui melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde, que vão conduzir os procedimentos com mais qualidade. Tem muito a acrescentar na unidade e é mais um item, entre tantos, que atestam a qualidade do serviço público de saúde que é oferecido no município de Resende – comentou o Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira.

Entre os benefícios do novo aparelho, está o fácil aprendizado, ajuste e manuseio. O aparelho é atualizado de forma simples, sem que os profissionais percam muito tempo para isso. Além disso, os profissionais acompanham em tempo real e com precisão a condição do exame, ao invés de esperar a emissão do resultado.