Saúde de Pinheiral realiza primeira cirurgia buco maxilo para retirada de cisto dentígero

Pinheiral adquiriu mais uma conquista para a Saúde do município na tarde da última terça-feira (04), quando foi realizada a primeira cirurgia buco maxilo para retirada de cisto dentígero, no Hospital Municipal de Pinheiral Aurelino Gonçalves Barbosa. Anteriormente, essa especialidade só era realizada em Volta Redonda, no Hospital São João Batista, sendo necessário que os pacientes se locomovessem até a cidade vizinha para serem atendidos.

O paciente, Antony Gonçalves Silva Rosario, de 8 anos, foi operado pelo doutor Marcelo Ribeiro com o auxílio de Suzanne Doming, cirurgiã dentista e coordenadora de Odontologia.

De acordo com Suzanne, a realização desse tipo de cirurgia no município era um sonho.

“É um sonho da odontologia fazer com que essas cirurgias se tornem realidade em nosso município. Dessa forma, casos antes encaminhados a outros municípios poderão ser atendidos prontamente em Pinheiral, uma vez que a cidade dispõe de uma equipe especializada e um centro cirúrgico adequado. A criança foi atendida em nossa urgência e, rapidamente diagnosticada pela equipe, que se esforçou para que tudo acontecesse o mais rápido possível. Mais uma vez a Atenção Básica se unindo a Atenção Especializada e atendendo o paciente de forma integral”, concluiu.

A mãe do paciente, Vanessa Gonçalves da Silva Rosário, disse que devido à rapidez do atendimento, a marcação da cirurgia foi inesperada.

“Pra mim essa cirurgia que está sendo feita no meu filho é uma coisa inesperada, mas graças a Deus, a Prefeitura de Pinheiral, juntamente a equipe do hospital e os doutores, Marcelo e Suzanne, correram atrás de todos os procedimentos. Até me assustou a rapidez, mas hoje estou aqui pra concluir esse processo e se Deus quiser já deu tudo certo”, afirmou.

Marcelo Ribeiro, médico responsável pelo procedimento, explicou um pouco sobre a abordagem e diagnóstico da condição médica apresentada.

“O paciente procurou os serviços de odontologia do município relatando a família um aumento de volume da mandíbula, e a partir daí eu fui contatado pela doutora Suzanne. Nós solicitamos os exames necessários, sendo identificada uma lesão patológica na mandíbula que por hora, não sabíamos do que se tratava, visto que poderia ser uma ameloblastoma, que é uma coisa mais grave, ou se era apenas um cisco. Hoje estamos fazendo uma coisa muito bacana que o município nunca pensou em ter”, disse.

Ainda segundo o médico, a partir da coleta sanguínea do paciente, será possível ajudar outros pacientes futuramente.

“Nós vamos fazer um trabalho em parceria com a equipe do laboratório onde o sangue do paciente que recebe essa cirurgia será coletado para que o laboratório possa processar o conteúdo coletado na centrífuga. A partir desse processo, nós teremos um plasma que será derivado desse sangue, e será usado no leito cirúrgico que é muito grande e tem alto risco de fratura. Utilizaremos isso pra induzir processo de formação de osso e acelerar o potencial de crescimento e desenvolvimento do osso da criança”, explicou.

“Quero parabenizar o empenho da Secretaria Municipal de Saúde e de toda nossa equipe de odontologia, em especial os doutores Marcelo Ribeiro e Suzanne Doming que tornaram possível e realizaram a primeira cirurgia buco maxilo para retirada de cisto dentígero do município. É mais um procedimento que antes precisava ser feito em outras cidades e agora, graças aos esforços da nossa equipe, pode ser efetuado no centro cirúrgico de Pinheiral”, agradeceu o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.