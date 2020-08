Um caminhão, carregado com botijões de gás, capotou no início da manhã desta segunda-feira, na Estrada Resende-Riachuelo, nas proximidades do Parque de Exposições, no bairro Morada da Colina, em Resende.

Segundo informações do local, o capotamento ocorreu depois de uma colisão com outro veículo. Ninguém ficou ferido. Botijões se espalharam na avenida dificultando o trânsito na localidade. Foto: Redes sociais