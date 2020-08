Carreta carregada com chapas de aço tomba na RJ 145, em Barra do Piraí

Uma carreta, carregada com chapas de aço, tombou no início da noite desta segunda-feira, na RJ-145 (Estrada que liga Valença/Barra do Piraí), nas proximidades da UGB – Universidade Geraldo Di Biase, em Barra do Piraí.

Segundo informações do local, o motorista teria perdido o controle do veículo vindo a tombar em uma curva. Equipes do Corpo de Bombeiros (Barra do Piraí) foram acionados para o local.

O motorista foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra do Piraí. As chapas de aço se espalharam na pista. Apenas o motorista da carreta ficou ferido. Fotos: Sandro Barra