Fiscalização de Postura interdita bares e multa farmácia no fim de semana 

Fim de semana foi de trabalho intenso para fiscais da Postura de Barra Mansa

Agentes da Fiscalização de Postura interditaram na noite da última sexta-feira (07), um bar localizado na Rua João Valiante, no Ano Bom, e multaram uma farmácia na Avenida Joaquim Leite. As medidas foram aplicadas por que ambos estabelecimento descumpriram o decreto 9.921, que restringe temporariamente, o horário de funcionamento até às 20 horas das atividades empresariais, prestação de serviços e religiosos. O decreto entrou em vigor no dia 3 e visa conter o avanço do coronavírus no município. Para reabrir, os proprietários do bar terão de apresentar o alvará de funcionamento do estabelecimento em assinar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a Fiscalização de Postura.

No sábado (08), a fiscalização recebeu reforço da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal. Uma das equipes interditou um bar no bairro Roberto Silveira também por desrespeitar a restrição do horário determinado em decreto.

Segundo o secretário de Ordem Pública, William Pereira, ainda no sábado foram registradas inúmeras reclamações sobre aglomerações pelos telefones do Disque Denúncia (24) 3028-9369/3028-9339. “Com isso, intensificamos os trabalhos nos bairros Vista Alegre, Vila Nova, Ano Bom, Vila Orlandélia e Colônia Santo Antônio. Orientamos o proprietário de um bar no bairro São Judas Tadeu a encerrar suas atividades até às 20 horas. A mesma ação foi realizada em outro bar localizado no bairro Roberto Silveira”, destacou.

William disse ainda que no domingo (09), o trabalho dos agentes foi mais tranqüilo. “Acredito este resultado seja reflexo da ação realizada na sexta-feira e no sábado”.

A expectativa do secretário é de que nas próximas horas seja publicado novo decreto para regular as atividades comerciais no município, já que o prazo determinado pelo decreto 9.921, de 3 de agosto, expira nesta segunda-feira.