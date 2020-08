População poderá participar pela internet de audiência pública do transporte coletivo em Volta Redonda

Sessão será transmitida ao vivo por rede social e tem objetivo de melhorar o serviço prestado pelas linhas de ônibus

A população de Volta Redonda tem no próximo dia 17, às 18h, a oportunidade de contribuir para a melhoria do transporte coletivo no município. Na ocasião, será realizada audiência pública para que os cidadãos possam ouvir e propor melhorias para o setor. A audiência acontecerá no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Laranjal.

A participação presencial no teatro foi limitada a 50 pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. O público também poderá participar através do canal da prefeitura no Facebook (facebook.com/PrefeituraVR/), que vai transmitir a audiência. As sugestões e perguntas poderão ser feitas nos comentários da transmissão, e as que não puderem ser respondidas durante a audiência, serão atendidas posteriormente por e-mail.

“É fundamental a participação dos nossos cidadãos nessa construção de um legado para a cidade. Vamos marcar a história do transporte coletivo no município com a primeira licitação do setor e contamos com as opiniões e sugestões de todos”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Durante a audiência, os participantes poderão propor melhorias relacionadas a temas como extensão de linhas, novas tecnologias (sistemas inteligentes), capacitação dos operadores, aquisição de novos veículos, linhas expressas, passagens reduzidas, pontualidade, segurança para os passageiros, entre outros.

Para o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, essa é uma ótima oportunidade para que os usuários do transporte público possam apontar quais melhorias eles desejam para o serviço.

“Quem utiliza o transporte público sabe das dificuldades que duram anos em nossa cidade. Já intervimos e podemos melhorar ainda mais com a participação da população e com a licitação. Será um marco para a história da cidade”, disse Loureiro.

O edital da audiência já foi publicado no Diário Oficial do Estado. A audiência pública é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Todas as sugestões apresentadas durante a audiência serão consideradas para finalizar o edital de licitação.

Mesmo com o avanço no processo de realização da licitação, o governo municipal vem adotando medidas para melhorar o transporte coletivo de Volta Redonda. Em janeiro deste ano, a prefeitura já havia autorizado a intervenção em nove linhas da maior empresa que atua no município, que estão sendo operadas por três empresas consorciadas do SindPass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros). Os bairros beneficiados foram: Coqueiros, Siderlândia, Vila Brasília, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.