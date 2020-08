Prefeitura de Barra Mansa realiza manutenção na rede de iluminação pública

Serviços atenderam os moradores dos bairros Getúlio Vargas, Cotiara, São Silvestre, Bocaininha, São Genaro, Paraíso, KM4, São Judas, Jardim Boa Vista, Roselândia

Para oferecer mais segurança à população, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana, vem realizando revitalizações e manutenções na rede de iluminação pública. Nesta segunda-feira (10), as equipes estão nos bairros Cotiara, São Silvestre, Getúlio Vargas e Roselândia. No fim de semana, os serviços aconteceram nos bairros Bocaininha, São Genaro, Paraíso, KM4, São Judas e Jardim Boa Vista. Entre os atendimentos, estão a troca de cabeamentos e de lâmpadas, como também a instalação de luminárias, chave de luz e adaptadores.

O secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, informa que os serviços de reparo na iluminação pública continuarão. “Estávamos aguardando a chegada dos materiais para fazermos esse serviço tão importante para a população. Mesmo com as dificuldades, estamos caminhando. Agora estamos intensificando os serviços para melhorar a iluminação na cidade. O trabalho continua e vamos trazer mais segurança e infraestrutura ao município”.

No último mês, a prefeitura já havia realizado a substituição das lâmpadas da Ponte dos Arcos, que ganhou um novo sistema de LED mais potente e econômico, como também a manutenção na iluminação pública da Região Leste, nos bairros São Judas Tadeu, 9 de Abril, Metalúrgico, Boa Vista II, São Sebastião, Morada da Granja, Santa Rita de Fátima, Paraíso e São Carlos.

Serviços de Manutenção no Roselândia

Na manhã desta segunda-feira, uma equipe da Secretaria de Manutenção Urbana realizou a limpeza e roçada no entorno da quadra poliesportiva e da Unidade Básica da Saúde da Família (UBSF) do bairro Roselândia. Além dos serviços citados, o grupo ainda executou o desentupimento da canaleta do local. Foto: Divulgação e Paulo Dimas