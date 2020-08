Semana começa com manutenção de 20 bairros em Volta Redonda

Equipes percorreram a cidade com ações de recuperação asfáltica, sanitização, caiação, capina, roçada, retirada de entulhos, limpeza e varrição

Equipes da Prefeitura de Volta Redonda iniciaram mais uma semana com serviços de manutenção em diversos bairros da cidade. Os serviços, executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), nesta segunda-feira, dia 10, teve ações de recuperação asfáltica nas vias do município e serviços de sanitização, caiação, capina, roçada, retirada de entulhos, limpeza e varrição.

Foi realizado serviço de tapa-buraco na Rodovia do Contorno, nas proximidades do bairro Santo Agostinho; na Rodovia Tancredo Neves até a entrada de Volta Redonda; Jardim Amália (rua atrás do ICT), na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado, e no estacionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

A equipe responsável pela operação de capina e caiação atuou na Rua Estados Unidos, no bairro Vila Americana; Rua Onze de Setembro e escadão, no Água Limpa, além da praça e ginásio do bairro 249. Os trabalhos de roçada foram efetuados na Casa de Custódia, no bairro Roma; campo e ruas do Padre Josimo e na Fazenda Barreira Cravo, na Voldac. Já a equipe do serviço de recolhimento de resíduos percorreu as ruas dos bairros Laranjal, 207, São Lucas, Barreira Cravo, Ponte Alta e Volta Grande.

No bairro Vila Brasília foi realizado um mutirão com limpeza, pintura, reformas da quadra e praça, além do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Na Ilha São João foi feita a manutenção dos canteiros, capina, roçada, limpeza e caiação. A Avenida Paulo Erlei de Abrantes, no bairro Três Poços, está recebendo asfaltamento e, também, varrição, limpeza e recolhimento de resíduos, com ajuda de retroescavadeiras.

Sanitização

A sanitização acontece diariamente, inclusive aos finais de semana, desde o início da pandemia da Covid-19, e foi realizada no Cais do Aterrado, na Praça Sávio Gama e no centro comercial do bairro Aterrado, além do Hospital Santa Margarida. O serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

O prefeito Samuca Silva ressalta que os serviços de manutenção da cidade não podem parar. “Além de atender a demanda da população, eles servem para deixar a cidade mais organizada e isso faz com que as pessoas tenham orgulho de morar em Volta Redonda. É preciso ressaltar que todos os funcionários que estão nas ruas são orientados a usar máscara, manter o distanciamento pessoal e a higienização das mãos”, disse Samuca.

Por Secom VR com fotos de Evandro Freitas