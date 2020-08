Volta Redonda apresenta o maior número de óbitos por Covid-19 na Região: 151 mortes

O município de Volta Redonda continua apresentando o número de mortes por Covid-19, no Sul do Estado. Com cinco mortes anunciadas nesta segunda-feira, pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Volta Redonda, o município soma agora 151 mortes. A segunda cidade com o maior número é Angra dos Reis, com 125 óbitos.

Os óbitos agora são 151 (quatro homens de 56, 49, 75 e 77 anos; e uma mulher de 54 anos). Agora são 4.112 casos confirmados e 13.998 notificados como suspeitos.

Os curados são 2.320 e 5.892 exames deram negativo. Houve um aumento de 0,15% dos casos suspeitos, ocupação de 12% dos leitos do Hospital de Campanha e 29% dos leitos de UTI da rede municipal.