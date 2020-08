Deputado Federal Antonio Furtado se reúne com o secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Mais de um terço das vagas da Polícia Civil estão disponíveis para serem ocupadas por concursados

O deputado Federal Delegado Antonio Furtado continua as negociações e conversas com representantes da segurança pública para que os aprovados no concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia Civil do Rio de Janeiro sejam efetivados e ocupem as vagas ociosas. O assunto norteou a conversa de hoje (11/08), com o secretário da Polícia Civil, Flávio Brito, que aconteceu no Rio de Janeiro.

– Estamos nos esforçando para que os concursados aprovados possam assumir as vagas. Entendo que o cenário atual faz com que a exigência de policiais trabalhando seja ainda maior. Sabemos que falta um terço dos policias necessários nas delegacias. Mesmo que toda a turma de excedentes venha ser empossada, permanecerá o déficit. Não estamos criando nova vagas, apenas aproveitando as que estão ociosas – explicou o deputado.

Outros parlamentares do PSL, como é o caso dos deputados estaduais Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch e do deputado federal Sargento Gurgel, também estão comprometidos com a luta pela nomeação dos concursados. É de entendimento de todos a necessidade de completar o efetivo.

– De fato a necessidade de novos policiais é notória, ainda mais em um período de pandemia. Resolvidas as questões jurídicas, a nomeação seria uma ótima aquisição. Esses novos policiais vão melhorar muito os serviços na delegacia – afirmou o Secretário de Polícia Civil.

O Concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia civil do Rio de Janeiro foi realizado em 2013 e teve o prazo prorrogado devido ao decreto de estado de calamidade financeira, assinado pelo, então governador do Rio, Francisco Dorneles, que permanece até hoje.

– Só tenho a agradecer aos deputados envolvidos e que estão na luta com a gente. Tivemos uma ótima acolhida no lugar que vai ser a nossa casa. Só tenho muita gratidão por tudo que tem sido feito e está sendo debatido! – declarou Natalia Barros, representante da turma de aprovados no concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia civil do Rio de Janeiro.

A convocação dos concursados excedentes seria o processo mais barato e menos burocrático para que a quantidade de policiais necessários nas delegacias fosse completada com mais rapidez.

– Entendo que os excedentes, aqueles que passaram fora das vagas, devem ser chamados, pois agora as vagas existem e esses policiais são muito necessários. É uma ação que atende o interesse público – concluiu o deputado federal Delegado Antonio Furtado.