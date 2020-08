Motoboy é preso com drogas em Três Rios

Um motoboy foi preso no início da tarde desta terça-feira, com cerca de cinco quilos de crack, no bairro Rua Direita, em Três Rios. Policiais militares sinalizaram para que o motoboy parasse, mas ele desobedeceu à ordem e tentou fugir, mas foi alcançado.

Com o motoboy os agentes apreenderam as drogas. Ele teria dito aos policiais que foi buscar as drogas na cidade mineira de Chiador, na Zona da Mata, de Minas Gerais. As drogas seriam entregues a um traficante da cidade.

Ele foi levado para a Delegacia de Policia, de Três Rios, onde permaneceu preso. Ele vai responder por tráfico de drogas.