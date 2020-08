Polícia Militar apreende drogas no bairro Belo Horizonte

Policiais militares receberam uma informação na tarde desta segunda-feira, por volta das 17h30min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Avenida Nestório, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

Os agentes fizeram um cerco no local e os suspeitos fugiram por uma área de mata levando uma mochila. No local foram encontrados três garrafas de éter, um par de coturno, eppendorfs, uma farda do exército brasileiro, um coldre, uma certidão de nascimento e um caderno de anotações do tráfico.

Na delegacia de Volta Redonda, os policiais apresentaram os materiais apreendidos.