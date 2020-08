Policiais militares apreenderam nesta terça-feira, durante patrulhamento 10 bolas marrons com 15 pinos cada, 65 bolas azuis com 15 pinos cada e um simulacro de pistola, na Rua Frei Henrique Soares, Condomínio, Minha Casa, Minha Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço, em volta Redonda.

Os três suspeitos fugiram com a aproximação da viatura policial. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.