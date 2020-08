Bairro Cruzeiro II passa por limpeza intensificada em Pinheiral

Na manhã da última segunda-feira (10), a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), da Prefeitura de Pinheiral, iniciou os serviços de limpeza intensificada no bairro Cruzeiro II por meio de roçada e retirada de entulho. Ao longo da semana, a limpeza continuará sendo realizada no bairro Cruzeiro II e, também, no Cruzeiro I. A ação que está atendendo a grande demanda da comunidade faz parte de uma série de serviços de manutenção da cidade que vem sendo realizada ao longo das semanas em diferentes bairros.

Na semana passada os bairros Chalé, Rolamão e Centro receberam serviços de limpeza, roçada e retirada de entulhos junto com o bairro São Jorge, que recebeu substituição da tampa de um bueiro na Rua Helena Corrêa de Miranda, no Centro e a desobstrução de rede de esgoto realizada na Rua Padre Dom Martinho. O Parque Fluvial do Médio Paraíba também foi contemplado com limpeza e roçada de suas dependências.

A SMSP realiza os serviços de limpeza e manutenção das ruas e bairros da cidade diariamente, sempre procurando preservar os espaços públicos. Pensando nisso, o secretário da Secretaria Municipal de Serviços Públicos pede a colaboração dos moradores para que a limpeza seja mantida.

“Estamos realizando uma limpeza intensificada nos bairros Cruzeiro I e II que estão com grande quantidade de sujeira e entulhos por suas extremidades, há duas equipes, duas máquinas e quatro caminhões em ação para conclusão do serviço. Mais uma vez faço um apelo à população pinheiralense que colabore não só com a prefeitura. É nosso dever manter a cidade e suas dependências em um estado agradável que favoreça nossa saúde”, disse Jailson Rodrigues.