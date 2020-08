Centro e Bondarovsky lideram o número de casos confirmados de Covid-19 em Quatis

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, divulgado na manhã desta quarta-feira, 12, o município de Quatis registra 223 casos notificados de Covid-19. Destes, foram confirmados 87 casos como positivo e outros 123 foram descartados. O número de pessoas curadas no município é de 81 pacientes até o momento. Três moradores ainda cumprem isolamento domiciliar. Há ainda 13 casos suspeitos que aguardam o resultado dos exames que foram enviados ao Laboratório Central do Rio de Janeiro (Lacen-RJ). O município não registra nenhuma pessoa internada por complicações do vírus. O município mantém as três mortes pela doença.

Por bairros, os números são os seguintes: Centro e Bondarovsky (15 casos cada), Polastri (11 casos), Alto Paraíso (9 casos), Jardim Independência (7 casos), Nossa Senhora do Rosário (6 casos), Santa Bárbara e Barrinha (5 casos cada), Santo Antônio (4 casos), Mirandópolis (3 casos), São Benedito, Pilotos e Água Espalhada (2 casos cada) e, finalmente, o Distrito de Falcão (1 caso cada).