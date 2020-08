Um homem, que não teve no nome divulgado, foi preso em flagrante nesta segunda-feira suspeito de tentar furtar um carro na Avenida Presidente Kennedy, na altura do bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar o suspeito já tem antecedentes criminais. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Depois da ocorrência foi levado para a Casa de Custódia de Volta Redonda.