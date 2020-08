Mulher sofre tentativa de homicídio em Pinheiral

Uma mulher, de 35 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira, no km 5, da Rodovia Benjamin Constant, em Pinheiral. Os policiais militares foram acionados para verificar a denúncia sobre tiros no local. Quando chegaram encontraram a vítima baleada caída ao chão pedindo ajuda.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a vítima foi levada para o Hospital São João Batista. A mulher informou aos policiais que o autor do crime teria sido um homem, de 42 anos, com quem ela teria se relacionado.

Ela contou que ele é morador do bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda e estaria num Gol (prata) no momento da tentativa de homicídio. A mulher continua internada, em estado gravíssimo na unidade hospitalar. Segundo os policiais, ela foi baleada no pescoço, tórax e nas pernas.

Os policiais já têm o endereço e a identidade do suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia de Pinheiral.