Policiais militares apreendem adolescente com drogas em Porto Real

A Polícia Militar recebeu uma denúncia por volta das 16h30min, desta terça-feira, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Projetada, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. Os policiais foram até o local a avistaram o menor que demostrou nervosismo. Durante abordagem os agentes encontraram uma quantia em dinheiro.

Foram apreendidas também sete trouxinhas de maconha e quatro pinos de cocaína. O suspeito foi levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Resende, para a confecção do boletim de registro policial.