População pode enviar pela internet sugestões para o orçamento municipal em Quatis

Devido à pandemia do Covid-19, as audiências públicas para debater a LDO e a LOA foram canceladas para evitar aglomeração de pessoas

Já está disponível na página da Prefeitura de Quatis na internet o formulário “LOA 2021”. Por ele, a população poderá enviar sugestões para a elaboração do orçamento municipal para o exercício de 2021. A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o mecanismo estabelecido pela Constituição Federal por meio do qual o Poder Executivo estima as previsões de arrecadação, despesas e ações de governo para execução no ano seguinte.

O formulário ficará acessível até o dia 21 de setembro e poderá ser acessado pelo link:

https://quatis.rj.gov.br/loa-2021/ , após preencher com o seu nome, e-mail, número de CPF e de telefone, o munícipe pode deixar a sua proposição no espaço determinado.

A Secretaria Municipal de Finanças esclarece que este ano, devido às medidas de prevenção a pandemia do Covid-19, não serão realizadas as audiências públicas para debater o tema para evitar aglomeração de pessoas. Por isso, o governo municipal optou por disponibilizar o serviço online para que a população possa contribuir com sugestões. A mesma medida já foi adotada com relação à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Para o prefeito Bruno de Souza (MDB) a participação popular é importante porque ajuda o poder público a saber as demandas da cidade como um todo e, de cada comunidade em particular.

– É uma forma democrática de trazer a população para perto da nossa administração permitindo que ela apresente sugestões que possam melhorar a nossa cidade nos mais diversos setores, como obras, saúde, educação, esporte e lazer, entre outros – afirma o prefeito.

LOA 2021

Derivada da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a LOA explicita prioridades, metas e condições de execução do orçamento anual. Em sua essência, a LOA apresenta os programas que serão executados, suas ações, recursos, indicadores e metas para o ano.

O detalhamento da LOA 2021 pode ser obtido através do link: https://cutt.ly/pd09fyH

Tanto a LOA quanto a LDO surgem do Plano Plurianual. O PPA estabelece as diretrizes e os objetivos da Administração Pública e apresenta os programas governamentais com seus recursos, indicadores e metas para um período de quatro anos.