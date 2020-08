Um homem, suspeito de vender drogas pelo Whatsapp, foi preso na tarde de terça-feira, na Avenida Beira-Rio, na divisa de Volta Redonda com Barra Mansa, no Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Segundo o registro policial o homem marcava encontros para entregar as drogas.

O homem já estava sendo monitorado há duas semanas até os agentes flagrarem o suspeito. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.