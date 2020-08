Trini Lopez, de 83 anos, morre vítima de covid-19

O cantor americano Trini Lopez morreu nesta terça-feira,11, aos 83 anos, em um hospital na Califórnia, vítima de coronavírus, a Covid-19. De acordo com Joe Chavira, seu amigo e colaborador, o artista não resistiu a complicações causadas pela Covid-19.

Trini Lopez viveu o auge de sua fama nos anos 1960, quando gravou versões bem-sucedidas das canções “If I Had a Hammer” e “La Bamba”. Outro de seus sucessos foi “Lemon Tree”, que ganhou releitura na voz do cantor em 1965.

A música era uma versão americana de “Meu Limão, Meu Limoeiro”, composta por José Carlos Burle nos anos 1930 e adaptada por Will Holt. No Brasil, se tornou um fenômeno nacional com a voz e o gingado de Wilson Simonal.

Lopez também trabalhou como ator, fazendo participações especiais em filmes como “Os Doze Condenados”, de 1967.