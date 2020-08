Volta Redonda faz campanha de incentivo à atividade física em família

Homenagem pelo Dia dos Pais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer mostra profissionais de educação física praticando exercícios com os filhos

A prática regular de exercícios físicos durante a pandemia da Covid-19 tem sido uma das prioridades dos profissionais da Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda. E o lançamento da SmelTV no início de maio, e hoje vinculada pela PMVRTV – canal que engloba todos os setores da prefeitura, foi um passo importante para alcançar esta meta. A postagem de vídeoaulas inéditas para cada programa da secretaria, toda semana, abrange crianças a partir dos seis anos até pessoas da terceira idade e conquistou mais de dois mil inscritos nos quase três meses de trabalho online.

Para fidelizar os seguidores, a programação conta ainda com lives, como a do atleta voltarredondense Caio Souza. O campeão de ginástica artística contou a trajetória de sua carreira. Entrevistas com temas como “O Papel da Família com Filho Autista”, o Dia do Desafio Virtual e, ainda, aulas temáticas, como o programa “Smel na Roça” que promoveu aulas inspiradas nas festas caipiras por três semanas entre os meses de junho e julho. Agora, aproveitando o Dia dos Pais, comemorado neste domingo, dia 09, a ideia é chamar atenção para a prática de atividades físicas em família.

Para filmar o vídeo em homenagem aos pais da Smel, foram convidados profissionais de educação física do quadro da secretaria. Eles aparecem fazendo exercícios físicos com os filhos. Estão no teaser da campanha o assessor técnico, Hygor Dias de Carvalho, com a filha Manuela, de sete anos; o gerente de Esporte e Paradesporto, Rafael Castilho, com a filha Isabel, de quatro anos; além do professor Bruno Pinheiro, que contracenou com a filha Lorena, de apenas dois meses de idade. O vídeo está na página da Smel, no Facebook.

Hygor Dias ressaltou que é muito importante a família incentivar a prática de exercícios e modalidades esportivas na infância. “Agora, neste momento de pandemia, é usar a criatividade para colocar a criançada em movimento em casa. E as vídeoaulas da Smel podem ajudar com suporte técnico nesta missão”, afirmou.

Rafael Castilho contou que a filha estuda no Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente e faz balé pelo projeto CEM (Crescer em Movimento) da Smel. “Ela faz as atividades do balé pelas vídeoaulas e, às vezes, estamos juntos, a mãe, o avô e até o cachorro entram na dança, tudo para incentivar. Também participamos das atividades do Conectedu, plataforma da Educação. Outro dia estávamos todos na dança do ‘cabeça, ombro, joelho e pé’. O importante é manter a criança em movimento”, disse.

A secretária de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, afirmou que a equipe da secretaria está engajada em manter a prática de atividades físicas neste período em que todos, principalmente as crianças, devem estar em casa por conta da Covid-19. “Mostrar esses professores fazendo exercícios simples com suas filhas é uma maneira de aproximar essa realidade de qualquer pai. Uma brincadeira de bola, com corda, um pique, já está valendo para que a criança se movimente”, disse, lembrando que as aulas da SmelTV estão disponíveis para toda população pelo link: https://www.youtube.com/pmvrtv.

O conteúdo do canal inclui vídeos para o JAM (Jovens e Adultos em Movimento), MIM (Melhor Idade em Movimento), CEM (Crescer em Movimento), PID (Programa de Iniciação Desportiva) e PCDs (Pessoas com Deficiência). Todas as idades estão privilegiadas nesta programação.