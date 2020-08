Carro bate no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite desta quarta-feira, por volta das 20h30mn, para atender um registro de acidente de trânsito ocorrido no km 280 da Rodovia Lúcio Meira, (BR-393), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo os policiais rodoviários federais, a colisão foi transversal envolvendo o veículo VW Fusca, com placa de Volta Redonda que invadiu a pista contrária atingindo o veículo caminhão Volvo FH 440, com placa de Itajaí (SC).

O condutor do carro, de 49 anos sofreu apenas arranhões nas pernas foi atendido no local pelo resgate da concessionária. O motorista se recusou em fazer o teste de etilômetro (bafômetro) e foi autuado. O motorista recebeu também uma multa por causa dos documentos do veículo que estavam vencidos desde 1999.

Outra multa foi aplicada por mau estado de conservação do veículo. Os quatro pneus estavam carecas (lisos). O total das multas ultrapassaram R$ 3.4 mil. O veículo foi removido para o pátio PRF e somente será liberado após sua regularização. O condutor do caminhão Volvo não se feriu.

O trânsito chegou a ser interditado até o término do atendimento ao condutor ferido e a remoção dos veículos da rodovia. Parte do trânsito fluiu pelas vias marginais.