Jovem desaparecido é vítima de tentativa de homicídio, em Volta Redonda

O jovem, Douglas Juventino Gonçalves, de 18 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira, deu entrada nesta quinta-feira no Hospital São João Batista, com ferimentos provocados por tiros. Segundo apurou os policiais, Douglas estava num ponto de ônibus no bairro Roman, quando foi abordado por oito homens. Ele foi colocado dentro de um carro e os suspeitos atiraram nele em seguida.

O rapaz conseguiu fugir por uma área de mata. A irmã de Douglas chegou a fazer apelo nas redes sociais para que fosse divulgado o seu desaparecimento.