Polícia Civil apreende cerca de 800 caixas de medicamentos avaliados em R$ 1 milhão desviados de hospitais públicos do Rio

Policiais da 58ª DP (Posse) estouraram, nesta quarta-feira (12/08), um depósito clandestino de medicamentos desviados de hospitais públicos do Rio, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. No local foram apreendidas cerca de 800 caixas de remédios avaliadas em R$ 1 milhão. Na ação, os agentes prenderam um homem acusado de integrar a quadrilha especializada neste tipo de delito.

De acordo com a delegada titular da unidade, Waleska Garcez, os policiais deram início às investigações em junho deste ano, após denúncia anônima encaminhada à delegacia, informando que medicamentos eram desviados do hospital de Nova Iguaçu. Com base em investigações e levantamento de dados, os agentes conseguiram levantar a placa de um veículo envolvido no transporte desse material e identificaram o proprietário do carro, que trabalha em uma empresa que comercializa esse tipo de medicamentos.

A partir dessas informações, os policiais da 58ª DP diligenciaram em dois endereços e monitoraram a movimentação das pessoas que circulavam nesses locais, descobrindo que Vargem Grande era o bairro usado pela quadrilha para guardar os medicamentos desviados de hospitais públicos para serem revendidos a hospitais e clínicas particulares do Rio de Janeiro.

Entre os medicamentos apreendidos, foram encontrados remédios para tratamento contra o câncer (avaliadas em R$ 40 mil), artrite reumatose e pediátricos. Segundo as informações, muitos remédios estavam com data de validade vencida, suprimida ou alterada, com códigos de barras apagadas ou alteradas. Todos os medicamentos foram encaminhados à perícia. Polícia Civil