Polícia Militar é acionada após disparos de arma de fogo em Itatiaia

Policiais militares foram acionados nesta quarta-feira para apurar disparos de arma de fogo na Rua Barbacena, em Itatiaia, onde encontraram um Celta, com o vidro estilhaçado. Ao chegar ao local encontrou uma mulher, de 41 anos, e um rapaz, de 24 anos, que estavam no veículo. Eles contaram que foram atacados a tiros por um jovem, de 20 anos, e um adolescente, de 15 anos.

Segundo a mulher, no dia anterior havia sido agredida pelos mesmos suspeitos, que estavam armados, e outras quatro mulheres. Policiais militares foram até a casa de um dos suspeitos na Rua Georgeta Marins Mota, na Vila Odete, em Itatiaia, onde apreenderam 17 trouxinhas de maconha e 31 pinos de cocaína e uma moto que passará por perícia, pois há suspeita de que seja produto de furto/roubo.

Na Rua Mato grosso, na casa de uma tia do jovem de, de 20 anos, onde ele teria passado a noite, foram apreendidas duas trouxinhas de maconha. No mesmo local houve a apreensão de uma moto, com indícios de chassi adulterado. Fotos: Polícia Militar