Volta Redonda consegue credenciamento no Ministério da Saúde e Cais Aterrado vira Hospital Municipal

Antigo Cais Aterrado foi credenciado como hospital de médio porte, possibilitando a expansão e melhoria do atendimento

Volta Redonda ganhou mais um investimento na área da saúde. A prefeitura municipal inaugurou nesta sexta-feira, dia 14, o Hospital Dr. Nelson Gonçalves, que vai funcionar no prédio onde antes era o Cais Aterrado. O espaço, que foi credenciado pelo Ministério da Saúde como hospital de médio porte, passou por reformas e foi equipado possibilitando a expansão e melhoria do atendimento.

O novo hospital conta com 50 leitos de internação, sendo eles de clínica médica, leitos de emergência equipados com respiradores, leitos de atendimento classificados como amarelo, leitos de retaguarda para atender a rede de urgência e emergência, leitos para tratamento de Covid-19, além de leitos voltados para o atendimento de saúde mental.

A diretora administrativa do hospital, Raphaela Dalboni, explicou que essa é uma grande conquista para a cidade. “Antes éramos uma assistência intermediária em saúde e hoje a população está ganhando um hospital de médio porte”, disse.

Raphaela disse ainda que a equipe está treinada e lembrou do trabalho de referência na área de saúde mental, onde são realizadas oficinas terapêuticas e acolhimento tanto para os pacientes, quanto para os familiares.

“O hospital foi credenciado no Ministério da Saúde, o prédio passou por melhorias e também foram trazidos mais equipamentos para a unidade. Assim, a gente vai conseguir aumentar o número de atendimentos e, principalmente, melhorar a qualidade desse atendimento”, frisou a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke.

Outra melhoria foi a implementação da classificação de risco, que vai agilizar o atendimento de acordo com a gravidade da enfermidade do paciente. Essa metodologia ajuda a organizar o serviço e o paciente recebe um atendimento melhor e mais ágil.

O prefeito Samuca Silva lembrou que agora Volta Redonda conta com três hospitais municipais. “Essa é uma grande conquista. Deixamos de ser um pronto socorro para ser efetivamente um hospital e isso nos enche de orgulho. É mais um serviço de assistência para a cidade”, afirmou.

Samuca disse ainda que está orgulhoso pela transformação que está vendo na cidade. “É uma grande transformação, seja em transparência, seja no controle das coisas públicas, não aceitando qualquer tipo de ato ilegal. Essa é mudança que as pessoas queriam”, comentou o prefeito. Secom VR, com fotos de Gabriel Borges