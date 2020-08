Angra dos Reis divulga dados do coronavírus: 134 mortos

De 01 de janeiro de 2020 até às 15h deste sábado (15), o município de Angra dos Reis apresentou 22.472 casos notificados. No momento, há 4.286 casos confirmados de coronavírus – 783 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), com o apoio dos laboratórios da Unimed e do Hospital de Praia Brava, e 3.503 pelo teste rápido. Destes, 3.772 já estão recuperados.

Há 134 mortes confirmadas pela doença na cidade. O último óbito ocorreu ontem (14), no Centro de Referência Covid-19, e foi de um homem de 69 anos com comorbidades. Outras 10 mortes estão sendo investigadas.

Ao todo 449 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 17.737 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.799 em isolamento domiciliar e 14.938 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.