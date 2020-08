Depois de praticamente cinco meses com o turismo proibido, na intenção de controlar a pandemia de Covid-19, a cidade de Angra dos Reis volta a receber turistas a partir de sexta-feira (14). O decreto 11.718, permitindo a reabertura do setor, foi publicado pela Prefeitura de Angra no BO nº 1208, que está disponível no site www.angra.rj.gov.br.

Segundo a TurisAngra, a reabertura do turismo será gradual e responsável, cumprindo protocolos sanitários e de distanciamento. Os turistas deverão usar máscaras a todo momento, inclusive nos passeios de barco que, num primeiro momento, funcionarão com capacidade reduzida a 50%. Os meios de hospedagem também irão operar com metade se sua capacidade. Outra mudança ocorrerá no acesso à Ilha Grande, que será feito exclusivamente pelo Centro de Angra ou pela empresa CCR Barcas.

– Angra dos Reis é um destino turístico que vai ao encontro do ‘Novo Normal’, pois oferece muitas opções de lazer para as famílias junto à natureza e ao ar livre, evitando aglomerações. Há uma grande expectativa com a movimentação deste novo turismo – destaca o presidente da TurisAngra.

Para retornarem suas atividades, os diversos setores do turismo tiveram que aderir ao selo “Novo Turismo Angra & Ilha Grande – limpo, seguro e inesquecível”, comprometendo-se a respeitar as normas de segurança previstas no protocolo municipal e nos selos do Governo Federal e Estadual. Até o momento, segundo a TurisAngra, 200 empresas já se cadastraram.

– O nosso objetivo é promover o turismo, garantindo a segurança tanto dos turistas como dos empresários e de seus colaboradores, por isso é importante que, ao escolher nossa cidade como destino, as pessoas deem preferência às empresas portadoras do selo – explica o presidente da TurisAngra.

O protocolo, formatado com as orientações da Vigilância Sanitária, segmentos do setor turístico do município e exemplos de outros destinos turísticos do Brasil e do mundo, pode ser lido na íntegra no site http://angra.rj.gov.br/novoturismo/, onde as empresas deverão efetuar um cadastro.