Foragido da Justiça é preso pela PRF, em Itatiaia

Policiais da 7ª DEL (Polícia Rodoviária Federal) estavam em fiscalização quando abordaram na noite de sexta-feira, por volta das 23 horas, um veículo Hyundai/HB20, locado, com dois ocupantes, o condutor de 40 anos e o passageiro de 44, no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante verificação nos sistemas foi constatado haver um mandado de prisão expedido pela Justiça em aberto em desfavor do passageiro do veículo, pelo crime de uso de documento falso, expedido em 10 de novembro de 2019, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com validade até 15 de outubro de 2021.

Além disso, em revista no interior do veículo foram encontrados dois galos da raça Índio Brasileiro, com marcas aparentes de maus tratos, tendo o passageiro assumido a propriedade dos animais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, de 44 anos, para cumprir o mandado de prisão e por maus tratos a animais, sendo a ocorrência apresentada na 99ª DP de Itatiaia para os procedimentos cabíveis.