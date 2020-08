Policiais militares apreenderam no final da manhã desta sexta-feira, por volta das 11 horas, um homem, de 34 anos, com drogas na Estrada de acesso a Maromba, em Maringá, Itatiaia. Durante abordagem os agentes encontraram com o suspeito um pequeno pedaço de erva seca (maconha).

Ele ainda tentou desfazer da erva. Com o suspeito os agentes apreenderam a quantia da R$434. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado por posse de drogas.