PRF detém dois homens suspeitos de estelionato em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve no final da manhã desta sexta-feira, por volta das 11 horas, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), dois homens suspeitos de estelionato no km 326, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Itatiaia.

Os agentes abordaram a caminhonete Fiat/Toro, branca, com dois ocupantes. O condutor, de 36 anos, e o passageiro, de 43. Os policiais constataram de que se tratava de um veículo locado. Durante revista no interior do veículo foram encontrados diversos cartões bancários com nomes diferentes, o que levantou suspeita da PRF.

Os dois suspeitos não souberam explicar a origem, nem o motivo pelo qual os cartões estavam no interior da caminhonete. Sobre a viagem eles disseram que viajaram de ônibus na quinta-feira de São Paulo com destino ao Rio Janeiro.

Depois alugaram a caminhonete para irem até São Paulo com o objetivo de entregar o veículo para um desconhecido em local a ser combinado quando chegassem à capital paulista. Devido às inconsistências nas respostas os dois foram detidos por suspeita de estelionato e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia, onde o caso foi analisado pelo o delegado, que apreendeu o veículo e os cartões bancários para investigação, sendo os homens ouvidos e liberados em seguida.