PRF salva preguiça na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) salvaram na tarde deste sábado, por volta das 16 horas, um animal da fauna silvestre (Preguiça), no km 238, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal o animal estava no acostamento da rodovia, com risco eminente de ser atropelado, caso decidisse ira em direção a pista de rolamento.

O policial rodoviário federal Vallim retirou o animal do local de risco e colocou o animal numa árvore na mata para que voltasse para o seu habitat natural.