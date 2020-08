PRF flagra drogas dentro de Toyota/Corolla na Dutra, em Piraí

A Equipe de reforço da 7ª Delegacia da PRF abordou no final da noite de sábado, por volta das 23 horas, um veículo Toyota/Corolla (São Paulo), com cinco ocupantes (dois homens e três mulheres) no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante a abordagem os ocupantes do veículo disseram que iam até a casa de amigos na Barra da Tijuca, para passar o fim de semana. Ao ser realizada revista no interior do veículo, foram encontrados na porta do lado do passageiro, dois cigarros de maconha e acessórios para consumo (esfarelador e papel para cigarro artesanal [seda]). O passageiro de 22 anos assumiu que a droga era sua e que é usuário de drogas.

Diante da constatação, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) por porte de droga para consumo, tendo o indivíduo assinado, sendo liberado. A droga e os acessórios para consumo foram apreendidos para posterior destruição.