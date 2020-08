Homem é assassinado em Barra do Piraí

Um homem, de 28 anos, foi assassinado a tiros no início da madrugada deste domingo, na Rua Antônio Félix Pinheiro, no bairro Caixa D’água, em Barra do Piraí. Policiais militares foram acionados para checar a informação sobre disparos de vários tiros. Quando os agentes chegaram depararam com a vítima baleada e caída ao chão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou já encontrou o homem sem vida. O corpo dele foi periciado por um policial civil e levado para o Instituto Médico Legal, de Barra do Piraí. O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí. Policiais civis estão investigando o caso.