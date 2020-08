Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite deste domingo, no condomínio Mina Casa, Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Segundo informações do local, o homem levou um tiro na cabeça.

Policiais militares já estão no local aguardando o perito da Polícia Civil, para liberar o corpo para o IML (Instituto Médico Legal), no mesmo bairro.