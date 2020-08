Um homem, ainda não identificado, foi baleado na tarde deste domingo, nas proximidades do Colégio Walmir de Freitas Monteiro, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. O local fica entre os bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista. Pelo menos três viaturas da Polícia Militar estão no local.