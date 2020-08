Homem é encontrado morto no Centro de Barra Mansa

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, na Rua Orozimbo Ribeiro, atrás da Estação Velha, atualmente onde funciona o Centro de Cultura Estação das Artes, no Centro da de Barra Mansa.

O homem seria morador de rua e não portava documentos. A Polícia Militar está no local aguardando a chegada da perícia. O Samu (Serviço ode Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e uma enfermeira constatou a morte do homem.

Foto arquivo do Destaque Popular em Julho de 2009

http://joserobertomendonca.blogspot.com/2009/07/foi-inaugurada-nessa-quarta-feira-as-18.html