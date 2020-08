Identificada a mulher morta atropelada no bairro Retiro

Lady Diana do Nascimento, de 38 anos, é a mulher que morreu atropelada por um ônibus da Viação Pinheiral no início da tarde deste domingo, na Rua Avenida Waldir Sobreira Pires, via de saída da Vila Brasília, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo um vídeo divulgada nas redes sociais, a mulher desceu do ônibus e deu uns passos para frente e caiu de costas debaixo do ônibus. A roda da frente passou em cima de Lady. O motorista parou o ônibus e tentou socorrer a mulher.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel Urgência) foi acionado, mas quando chegou à mulher já estava morta.