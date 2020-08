Polícia Militar apreende drogas em Barra do Piraí

Agentes do 10º BPM apreenderam na tarde de sábado, na casa de um jovem, de 20 anos, grande quantidade de drogas, na Rua José Pereira Gomes, no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí. O jovem ao perceber a presença dos policiais militares correu e saltou de uma altura de três metros na casa de um vizinho e conseguiu escapar.

Dentro da casa onde estava o jovem os policiais apreenderam 850 pinos de cocaína e 545 sacolés de maconha, numa ação realizada A perícia constatou um total de 901 e concluindo 770 dos entorpecentes, respectivamente.

Na fuga, ele deixou para trás também a carteira de identidade. Identificado, o suspeito foi indiciado por tráfico de drogas. (Foto: Polícia Militar)