Prefeitura de Porto Real cadastra artistas e espaços no município

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo continua com o cadastramento de artistas e espaços artísticos no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Segundo o secretário, Robson Paulino, o Sistema de Indicadores Culturais o mapeamento é importante para traçar o diagnóstico cultural do município. “Através desses dados, podemos elaborar as estratégias de aplicação dos recursos, inclusive do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc”, destacou o secretário.

O sistema é constituído por dados referentes a bens; serviços; infraestrutura; investimentos; produção; acesso; consumo; agentes; programas; instituições e gestão cultural, entre outros.