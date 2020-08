Prefeitura de Volta Redonda realiza audiência pública do transporte coletivo

Participação presencial foi limitada a 50 pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e saúde por conta da pandemia; público também poderá participar através do canal da prefeitura no Facebook

Nessa segunda-feira, dia 17, a população de Volta Redonda poderá acompanhar um importante passo para que a Prefeitura de Volta Redonda consiga promover melhorias no sistema de transporte público da cidade com a realização da audiência pública, a partir das 18h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Laranjal.

A participação presencial no teatro foi limitada a 50 pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. O público também poderá participar através do canal da prefeitura no Facebook (facebook.com/PrefeituraVR/), que vai transmitir a audiência. As sugestões e perguntas poderão ser feitas nos comentários da transmissão, e as que não puderem ser respondidas durante a audiência, serão atendidas posteriormente por e-mail.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, destaca que esse tipo de reunião acontece para que todas as pessoas de uma comunidade possam participar exercendo a sua cidadania e possibilitando a troca de informações quando uma decisão afeta os direitos coletivos.

“Através das audiências públicas a comunidade pode participar das decisões que serão implantadas na cidade, de forma democrática, pois valoriza a participação de todos para a resolução das questões que fazem parte do dia a dia do cidadão. É um importante instrumento de diálogo na busca de soluções para as demandas sociais”, disse o secretário.

Durante a audiência, os participantes poderão propor melhorias relacionadas a temas como extensão de linhas, novas tecnologias (sistemas inteligentes), capacitação dos operadores, aquisição de novos veículos, linhas expressas, passagens reduzidas, pontualidade, segurança para os passageiros, entre outros.

O edital da audiência já foi publicado no Diário Oficial do Estado. A audiência pública é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Todas as sugestões apresentadas durante a audiência serão consideradas para finalizar o edital de licitação.