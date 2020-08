Carro capota numa curva em Angra dos Reis

O motorista de um carro perdeu o controle do veículo e capotou na tarde desta segunda-feira, por volta das 14 horas, na BR-101 (Rodovia Rio Santos), na altura do bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis. Segundo informações do local, três pessoas que estavam no veículo não tiveram ferimentos. Segundo o motorista, no momento chovia e a pistas estava molhada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e preencheu o boletim de ocorrência de trânsito. O trânsito ficou com retenção e foi desviado até a retirada do veículo da pista. Foto: Redes sociais