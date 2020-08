O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, nas proximidades da BR-040 (Rio-Juiz de Fora), na altura do bairro Rua Direita, em Três Rios. Segundo os bombeiros, o corpo estava em adiantado estado de decomposição.

O Corpo de Bombeiro retirou o cadáver da água e levado para o IML (Instituto Médico Legal). Segundo informações dos bombeiros, o corpo não tinha marca de violência.