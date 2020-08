Polícia Civil prende jovem com mandado de prisão expedido pela Justiça

A Polícia Civil, comandada pelo delegado titular de Volta Redonda, Victor Tuttman, de posse de um mandado de prisão expedido pela Justiça, prendeu nesta segunda-feira, um homem por tentativa de homicídio qualificado, na casa de seu pai, localizada no bairro Cerâmica União, no distrito de Barra do Piraí.

Segundo os policiais civis, o suspeito possui vários antecedentes em sua ficha criminal: associação para tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico com exterior. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde permaneceu preso para cumprir o mandado de prisão temporária (30 dias).