Revitalização do CRAS Novo Horizonte está em etapa final

Reforma geral do prédio e do anexo; calçamento por intertravados no estacionamento; colocação de grama no pátio; revitalização da grade de proteção; instalação de portões com acessibilidade e a construção de um muro na parte de trás da unidade. Essas foram as melhorias que envolveram as obras de revitalização do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) do bairro Novo Horizonte. “No interior do prédio foi realizada a reinstalação das partes elétricas e hidráulicas, pintura, troca de revestimentos e a reforma do telhado e forro. Além disso, também foram feitas adaptações de acessibilidade para os usuários portadores de deficiências. A última etapa agora, são os serviços de limpeza para que o prédio seja entregue aos cuidados da Secretaria de Assistência Social”, explicou o secretário Obras e Serviços Públicos, Luiz Tavares.

Desde o início das obras, as atividades do CRAS Novo Horizonte foram realocadas para a sede da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação. “Com a conclusão dos serviços, faremos nos próximos dias as instalações dos equipamentos e o retorno gradual da equipe à unidade. No local, serão feitos os atendimentos aos moradores dos bairros: Novo Horizonte, Parque Mariana, Jardim Real, Vila Real, Centro, Etore, Village, Nova Colônia e Vila Romana”, contou a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Creusa Martins Mothé. Foto: Dorinha Lopes