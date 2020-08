(VÍDEO) PRF flagra homem transportando aves silvestres na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30min, um homem conduzindo vários pássaros silvestres, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais abordaram um Fiat Palio (Barra Mansa), com dois ocupantes. O condutor, de 31 anos e o carona, de 20 anos. Durante inspeção veicular, os agentes encontram, dentro de uma mochila, sete caixas de papelão com os pássaros (trinca-ferro) em seu interior. Segundo os policiais rodoviários federais, os pássaros estavam em local apertado, caracterizando também maus tratos.

O motorista assumiu ser o dono dos animais isentando o passageiro. Ele contou que adquiriu as aves por R$30 cada uma em Vargem Grande, distrito de Resende, e que, iria vender cada ave por R$60, em Barra Mansa.

As aves foram encaminhadas para a Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar) para a soltura dos animais. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

O veículo foi retido por estar em mau estado de conservação e segurança. Foi verificado que o mesmo homem e o mesmo veículo, foram flagrados pela PRF duas vezes cometendo o mesmo crime ambiental, neste ano.

Em 18 de julho de 2020 no km 677 da BR-116, no município de Jequié (BA), transportando 49 pássaros da espécie Saltator Similis (trinca-ferro) e em 20 de julho de 2020, no km 768 da BR-116, no município de Leopoldina (MG), transportando 1.459 jabutis e 18 pássaros.

Na Delegacia de Polícia foi constatado que o homem já tinha várias passagens criminais. Fotos e vídeos: Polícia Rodoviária Federal (PRF)