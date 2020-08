Volta Redonda vence de virada o Ituano (SP): 3 x 1

O Volta Redonda venceu o Ituano (Itu-SP) de virada na tarde desta segunda-feira, no Estádio da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O jogo foi válido pela segunda-rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time do Ituano saiu na frente, mas acabou cedendo o empate e a virada. O placar final ficou em 3 x 1 para o time do Volta Redonda.

Com a vitória o time chegou aos 4 pontos, na vice-liderança do Grupo B da Série C. Na próxima rodada, o Voltaço encara o Tombense-MG, no sábado (22), às 15h30, no Estádio do Trabalhador, em Resende.