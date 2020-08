Acidente envolve dois ônibus de fretamento e deixa feridos em Resende

Um acidente ocorrido por volta das 4 horas desta terça-feira, envolvendo dois ônibus, empresas que trabalham com serviços de fretamento (Tursan e Sozaler) deixou o motorista e passageiros da empresa Tursan com ferimentos na Avenida Brasília com a Rua Feliciano Sodré, no bairro Vila Julieta, em Resende.

Segundo informações do local, o motorista do ônibus ficou ferido com o impacto. Funcionários que seguiam para o trabalho em uma empresa também ficaram feridos. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, de Resende. O Corpo de Bombeiros está no local do acidente. Duas ambulâncias da prefeitura de Resende estão ajudando no socorro às vítimas.