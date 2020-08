CP entrega relatório final para o presidente o presidente da Câmara de Vereadores

O vereador Sidney (Dinho) do Patriota, presidente da Comissão Processante (CP) da denúncia recebida pelo plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda contra o Vereador Paulinho do RX, entregou na tarde desta terça-feira, no Salão Nobre, Vereadora Glória Roussim Guedes Pinto, o relatório final ao presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda Nilton Alves de Farias, o Neném.

A entrega ocorreu numa coletiva da imprensa e teve ainda a participação do vereador Pastor Washington Uchôa como Relator e a vereadora Rosana Bergone como membro. Dinho deixou bem claro que a comissão concluiu que Paulinho do Raio X cometeu improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar.

Dinho disse que a Comissão Processante está entregando dentro do prazo o relatório final ao presidente da Casa Legislativa. “Estamos entregando o relatório dentro do prazo estabelecido. Não tínhamos como ficar postergando, pois o prazo estipulado da entrega seria no dia 22 deste mês”, disse Dinho.

Logo em seguida o vereador Dinho pediu para o presidente da Casa Legislativa, Neném assinar o recebimento dos autos.

– Eu quero parabenizar o Dinho e a comissão pelo trabalho, formada pelo vereador Washington Uchôa e a vereadora Rosana Bergone, que foram escolhidos por sorteio. Não houve nenhuma ingerência da minha parte. Eu tenho certeza que eles fizeram um grande trabalho – destacou o presidente da Câmara de Vereadores.

O presidente do Legislativo em exercício disse que a votação será na próxima quinta-feira, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Neném garantiu que os trabalhos serão exibidos nas redes sociais. Devido ao coronavíus, a presença de pessoas na Câmara será de limitada de apenas 30% da sua capacidade.

– Temos que ter o cuidado com relação a Covid-19. Quero dizer que não é uma votação simples. A cobrança nas redes sociais é grande e com certeza vai despertar o interesse das pessoas em comparecer – disse Neném.

O voto será nominal em duas votações e serão precisos 14 votos, em uma delas, para que Paulinho do Raio X perder o mandato e seus direitos políticos suspensos. Paulinho está afastado do cargo desde o dia 9 de março, por determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), depois de ter sido preso em flagrante, dois dias antes. Ele responde em liberdade ao inquérito instaurado pela Polícia Civil.

Defesa – A defesa do vereador afastado Paulinho entrou com mandado de segurança para que o prazo para a apresentação de defesa escrita seja adiado. Caso haja sentença favorável, a decisão sobre o mandato do parlamentar terá que ser remarcada.

Como a denúncia foi apesentada pelo vereador Rodrigo Furtado contra o vereador afastado Paulo César Lima da Silva, o Paulinho do Raio-X, Furtado não poderá participar das votações. Ele será substituído pelo suplente, Francisco Chaves.

Furtado disse que houve quebra de decoro parlamentar de Paulinho do Raio X. “Infelizmente foi apurado que houve quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Paulinho do Raio X. Com relação aos demais. A CPI não reúne elementos no âmbito Legislativo para poder dizer que houve participação de um ou de outro. O prefeito disse que não houve contato com outros vereadores. A conduta do prefeito foi monitorada de 11 de fevereiro ao dia 7 de março pela Ciaf (Comissão de Investigação de Agentes com Foro) e pela Gaocrim (Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio).

O prefeito forneceu as provas sob orientações o que infelizmente motivou a prisão do parlamentar. Por conta disso a CPI concluiu os trabalhos. Dessa forma deixando o relatório na Casa e está liberado para a Imprensa ter acesso. Não tem fake news, não tem edição é na integra. Esse é o princípio da transparência da administração pública.

O vereador Rodrigo Furtado é autor da denúncia apresentada contra o vereador afastado Paulo César Lima da Silva, o Paulinho do Raio-X.